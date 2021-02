LdC : Leipzig-Liverpool finalement à Budapest ?

Alors que le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre Leipzig et Liverpool devait se dérouler le 16 février prochain, le gouvernement allemand a déclaré hier que le match ne pourrait pas se tenir normalement à cause des conditions sanitaires actuelles. L’UEFA réfléchirait donc à une alternative, et elle pourrait s’appeler Budapest.

La suite après cette publicité

En effet, le Times explique aujourd’hui que le match pourrait avoir lieu dans la capitale hongroise, au stade Ferenc-Puskás, mais qu'aucune décision n'a encore été prise et qu'il restait encore 11 jours pour trouver une solution. D’autres rencontres européennes pourraient être touchées par de telles décisions notamment la double confrontation entre Manchester City et le Borussia Mönchengladbach et celle entre Benfica et Arsenal en Europa League.