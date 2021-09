Ligue des Champions : quel PSG contre Manchester City ?

La suite après cette publicité

Et si c'était ça la soirée parfaite quand on est entraineur du Paris Saint-Germain ? Victorieux sans briller de Montpellier (2-0) ce samedi au Parc des Princes, les Franciliens aligne un 8e succès de suite pour débuter en championnat. Les voilà déjà à 10 points de l'OM, le plus proche poursuivant, qui compte tout de même deux matchs en moins.

Surtout, il n'y a aucun blessé à déplorer dans les rangs parisiens. De bon augure pour la suite lorsque se rappelle les nombreux pépins physiques qu'à dû assumer le PSG au moment des grandes occasions. Mauricio Pochettino aura l'embarras du choix mardi soir contre Manchester City lors de 2e journée de Ligue des Champions, alors que Lionel Messi doit faire son retour à la compétition.

L'incertitude Messi

«Je ne sais pas si c'est la soirée parfaite, mais c'est une bonne soirée. Ça finit avec une victoire, c'est un 8/8. C'est une bonne façon de préparer le match dans une compétition différente contre Manchester City, un match contre un très gros adversaire», prévient l'entraineur argentin après le succès contre le MHSC. Il devra néanmoins faire des choix forts face aux Citizens.

Quid du gardien de but, alors que Keylor Navas semble avoir pris une longueur d'avance sur Donnarumma ? Si en charnière centrale et dans le couloir droit de la défense, il ne devrait pas y avoir de surprise, Abdou Diallo et Nuno Mendes se battent pour une place dans le onze de départ. Wijnaldum est lui en train de reculer dans la hiérarchie après un début de saison très poussif, tandis que Gueye et Herrera brillent.

Di Maria toujours suspendu

Devant non plus l'équation ne sera pas simple. Angel Di Maria est encore suspendu pour deux matches et il ne fait guère de doute que Neymar et Kylian Mbappé seront dans le onze de départ, en dépit d'une soirée manquée face à Montpellier. Qui accompagnera les deux stars ? Messi est attendu, mais il n'est pas certain qu'il soit à 100 % pour débuter. Dans ce cas-là, Icardi pourrait être la surprise du chef afin de combler le manque de réalisme dans la surface. À Pochettino de trancher.