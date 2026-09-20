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Ligue 1

OM : Jeffrey De Lange optimiste malgré la défaite contre le PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Jeffrey de Lange, le gardien de l'OM @Maxppp

Avec 3 points pris sur 15 possibles cette saison en L1, le bilan comptable de l’OM a de quoi interpeller. Pour autant, Jeffrey De Lange voulait retenir le positif derrière la défaite subie face au Paris Saint-Germain, ce soir, au Vélodrome (1-2). Les Marseillais peuvent en effet nourrir des regrets après avoir longtemps rivalisé avec le champion d’Europe.

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«On a quand même montré de bonnes choses, des choses positives, on s’est battu, on a beaucoup donné, c’est difficile pour nous de perdre ce soir mais je suis plutôt content de la manière dont on a joué. L’ambiance dans le vestiaire ? L’atmosphère est plutôt bonne, on a tous envie de travailler ensemble, on est capable de faire de bonnes choses, l’état d’esprit est bon, irréprochable, on a envie de se battre. On a montré qu’on ne lâchait rien. La 17e place ? Non, c’est sûr que Marseille ne doit pas être ici, maintenant il faut qu’on se repose et qu’on se remette au travail», a indiqué le gardien marseillais au micro de Ligue1+.

Pub. le - MAJ le
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