Le Real Madrid et la Juventus préparent un échange improbable

Alors que la Juventus et le Real Madrid connaissent une saison en demi-teinte, les deux clubs commencent déjà à anticiper le mercato estival et pourraient même envisager des mouvements croisés inattendus. Les directions sportives des deux géants européens discuteraient de plusieurs pistes communes, dans un contexte où chacun cherche à réajuster son effectif et à relancer une dynamique plus ambitieuse pour l’exercice 2026-2027. Selon Tuttosport, une idée d’échanges entre les deux clubs commence à circuler, notamment autour de profils jeunes suivis de près par les deux directions.

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Parmi eux, Kenan Yildiz est au centre des attentions du Real Madrid, qui apprécierait fortement son potentiel malgré sa récente prolongation à la Juventus. Le club madrilène souhaiterait conserver un œil privilégié sur l’évolution du joueur turc. En clair, un accord similaire à celui de Morata, intégrant une clause de rachat négociée entre les deux clubs, est évoqué pour permettre une opération équilibrée pour toutes les parties. Dans cette logique, d’autres profils comme Brahim Díaz ou Gonzalo García pourraient également entrer dans les échanges envisagés.