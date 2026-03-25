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AS Roma : Robinio Vaz au cœur d’un gros conflit en interne

Par Allan Brevi
1 min.
Robinio Vaz avec la Roma @Maxppp

La tension est palpable du côté de l’AS Roma en interne. Selon la presse italienne, Gian Piero Gasperini ne cacherait plus son agacement face au travail de son directeur sportif Ricky Massara, notamment concernant certains choix opérés lors des deux derniers mercatos. Le recrutement de Robinio Vaz cristalliserait particulièrement les critiques : une arrivée jugée non prioritaire par le technicien italien. Dans ce contexte tendu, Claudio Ranieri, proche de Massara, jouerait un rôle d’équilibre, tandis que les propriétaires, la famille Friedkin, appellent à calmer le jeu jusqu’à la fin de la saison avant de trancher.

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Paradoxalement, sur le terrain, Robinio Vaz commence à justifier les attentes. Recruté cet hiver en provenance de l’OM, l’attaquant de 19 ans monte en puissance et s’est récemment illustré avec un but décisif face à Lecce. Des débuts prometteurs qui contrastent avec les débats en coulisses, où son transfert reste un point de friction malgré ses premières performances encourageantes sous le maillot giallorosso.

Pub. le - MAJ le
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