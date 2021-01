Chelsea : Thomas Tuchel donne le ton pour le mercato

Arrivé sur le banc de Stamford Bridge ce mardi, Thomas Tuchel était présenté cet après-midi à la presse. Le nouveau coach de Chelsea s’est exprimé sur son projet au lendemain du match nul face à Wolverhampton en championnat (0-0). L’entraîneur allemand a notamment été interrogé sur le mercato des Blues, et l’ancien technicien du PSG est clair, cet hiver, personne n’arrive et personne ne part.

La suite après cette publicité

«Non, (Chelsea n'a pas de lacunes à combler) mais il m'est difficile de juger maintenant. Je suis très content de ce que j'ai vu jusqu'à présent. N'Golo Kanté est revenu aujourd'hui donc nous avons 22 joueurs et le gardien». Après un mercato estival agité, avec plus de 200 millions d’euros dépensés, la fenêtre des transferts hivernale devrait être plus calme.