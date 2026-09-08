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Ligue des Champions

Real Madrid : José Mourinho répond aux sifflets contre Vinicius Jr

Par Max Franco Sanchez
1 min.
José Mourinho et Vinicius Jr @Maxppp
Real Madrid 2-1 Inter Milan

Le Real Madrid s’est imposé sur le score de 2-1 face à l’Inter ce soir… Non sans souffrir. Les Merengues ont longtemps été dominés par les Milanais, mais obtiennent tout de même les 3 points. Un match où les stars offensives madrilènes ont eu du mal, à l’image d’un Vinicius Jr remplacé en fin de match, et sifflé par une partie du Bernabéu, avant que Mourinho demande aux supporters d’applaudir.

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Devant les caméras de Movistar après le match, José Mourinho a tenu à le défendre. « Il a beaucoup travaillé défensivement, beaucoup. Je le sais, on le sait, il le sait, il n’est pas encore totalement affûté, ce n’est pas encore le meilleur Vinicius, mais il travaille beaucoup et celui qui donne tout mérite le respect », a indiqué le coach portugais.

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