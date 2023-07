Real Madrid : Ancelotti se prépare à un casse-tête pour la pointe de son attaque !

La suite après cette publicité

Le 6 juin dernier a eu lieu la fin d’une ère qui a longtemps ressemblé à une dynastie dans l’histoire du football. Alors qu’elle a commencé en 2009, l’histoire d’amour a été belle et longue entre le Real Madrid et Karim Benzema. Cette idylle a été ponctuée par des trophées à foison et le natif de Lyon a laissé une trace indélébile dans l’histoire des Merengue. Et à l’instar de la place immense qu’a le buteur de 35 ans dans l’histoire du Real Madrid, le vide qu’il a laissé depuis son départ l’est tout autant. Orphelins d’un buteur de classe internationale, les dirigeants madrilènes se sont alors activés pour trouver un remplaçant de cet acabit.

Et alors que les noms de Harry Kane, Kai Havertz ou encore Richarlison ont été avancés, toutes les routes mènent à Kylian Mbappé au Real Madrid. Englué dans une situation conflictuelle avec le PSG, le Bondynois pourrait quitter la capitale cet été mais il faudra débourser un sacré pactole pour l’attirer. Plus intéressés à l’idée de l’attirer libre la saison prochaine, le Real Madrid devra sûrement attendre un an sans attaquant de très haut niveau la saison passée. Une situation anormale pour un club de cette envergure et qui n’a recruté que Joselu pour renforcer la pointe de son attaque en vue de la saison prochaine.

Pour son bricolage, Ancelotti a les outils

Dès lors, l’imagination de Carlo Ancelotti va être le seul sauveur madrilène dans cette situation. Alors qu’il prendra les rênes de la Seleção à la fin de saison, le technicien italien n’aura sûrement jamais Kylian Mbappé sous ses ordres à Madrid. Histoire de se consoler, il compte s’en créer un de toute pièce et a trois idées en tête comme le révèle le média Relevo ce vendredi. La première est naturelle : faire confiance à Joselu pour assurer l’intérim. Ses premiers pas à l’entraînement étant assez convaincants d’après le média ibérique, il pourrait ainsi saisir sa chance dans son club formateur alors que le buteur de 33 ans avait inscrit 17 buts la saison passée sous la tunique de l’Espanyol.

Pour l’autre solution imaginée par l’ancien coach du PSG, on se rapproche plus du bricolage que du génie tactique même si l’un peut parfois devenir l’autre comme nous l’a montré l’histoire du ballon rond à maintes reprises. En effet, d’après nos confrères espagnols, Rodrygo pourrait également être aligné au poste de buteur la saison prochaine avec un Jude Bellingham en soutien. Alors que le Brésilien a été aligné à cette position avec brio la saison passée avec 7 buts en 19 matches dans ce rôle, son entente avec l’ancien du Borussia Dortmund devra être centrale car les deux hommes pourraient évoluer assez haut sur le terrain. Même s’il est un milieu assez prolifique comme le démontrent ses 14 buts la saison passée, reste à savoir si l’Anglais de 20 ans pourra s’épanouir dans un rôle de 10 voire de deuxième attaquant. Même si l’été est encore long, le Real Madrid devra vite trouver des solutions. Que cela passe par le marché des transferts ou bien par son propre effectif.