L’offre magique DAZN + Ligue 1+ pour suivre les premiers chocs de Ligue 1 et de Liga !

Ca y est, la Ligue 1 a fait son grand retour, avec déjà de belles surprises à l’image d’un OM conquérant, d’un RC Lens toujours sur son petit nuage ou d’un OL séduisant malgré un large turnover. Le tout pendant que le PSG butait sur le Stade Rennais à l’issue d’un match bouillant. Et on monte l’intensité d’un cran pour la deuxième journée, avec un LOSC-PSG excitant pour ouvrir le bal, qui sera conclu dimanche soir par un Monaco-OM d’ores et déjà capital en ce début de championnat.

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En Espagne, on jouera la 3e journée de Liga, avec un Real Madrid-Malaga, un FC Barcelone-Rayo Vallecano ou encore un Séville-Atlético brûlant. Le Real et le Barça se tirent déjà la bourre en tête de la Liga, et Mbappé affiche une grande forme avec un premier triplé face à la Real Sociedad. Ce même week-end, vous pourrez également profiter de la 2e journée de Serie A, avec les matches de l’Inter Milan, de la Juventus, de l’AC Milan et de toutes les écuries italiennes. Tous les premiers grands chocs des meilleurs championnats réunis au même endroit, c’est à ne pas louper !

Une offre à saisir de toute urgence

Pour ne rien rater, une seule solution. 100% de la Ligue 1, avec tous les matches sur une seule et unique plateforme, c’est exclusivement sur Ligue 1+, pour sa deuxième année d’existence. Mais une offre folle chamboule les plans. En couplant avec DAZN, vous bénéficiez d’un contenu encore plus conséquent. Car DAZN a récupéré les droits de la Liga et diffusera toutes les rencontres du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, entre autres. Sans parler de la Serie A, la Coupe d’Italie, la Coupe d’Espagne, l’Eredivisie, la Jupiler Pro League ou encore la Saudi Pro League, du basket, de la boxe, du kick-boxing.

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Ainsi pour ce week-end, en plus des affiches de Ligue 1, vous pourrez voir le Real Madrid et le FC Barcelone à l’oeuvre grâce au bundle DAZN-Ligue 1+ disponible à un prix particulièrement attractif. Du 3 août au 6 septembre inclus, le Bundle DAZN + Ligue 1+ est à 14,99€/mois pendant 3 mois, puis 22,99€/mois les 9 mois suivants (sur un engagement d’1 an, avec 2 connexions simultanées). Vous avez donc accès au meilleur du football français et européen ! Une offre particulièrement attrayante. Et pour les jeunes de moins de 26 ans, ce bundle DAZN + Ligue 1+ passe à 13,99€/mois (sans engagement, avec 1 connexion) ! Alors n’hésitez pas et foncez sur le Bundle DAZN + Ligue 1+ !