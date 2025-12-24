Liverpool : le grand espoir Harvey Elliott est en totale perdition à Aston Villa

La carrière d’Harvey Elliott n’est décidément pas un long fleuve tranquille. Depuis ses premières apparitions professionnelles avec Fulham en League Cup en 2018, à 15 ans seulement, l’attaquant vit des montagnes russes. Plus jeune joueur à débuter en Premier (16 ans et 30 jours), il connaît aussi un premier transfert à Liverpool (1,7 M€) dans la foulée. Fan des Reds, le milieu offensif était également courtisé par les plus grands clubs européens comme Manchester City, le Real Madrid ou encore le PSG. Avec Jürgen Klopp, il attend patiemment son heure, et se montre à l’occasion de matchs de coupes nationales.

La suite après cette publicité

Un premier tournant intervient en septembre 2021. Alors qu’il est titulaire depuis le début de la saison, le prodige se blesse gravement à Leeds. Le verdict est terrible : fracture de la cheville avec dislocation. 6 mois plus tard, il reprend la compétition sans ses sensations retrouvées. C’est véritablement lors de l’exercice suivant (2022/2023) qu’il revient à la compétition avec l’équipe première. Dans un rôle de 12e homme, le gaucher réalise sa première véritable saison pleine seulement cette fois le problème vient du collectif. Liverpool traverse une mauvaise passe et termine à la 5e place de Premier League.

La suite après cette publicité

Sacré meilleur joueur de l’Euro Espoirs cet été

Elliott est encore irrégulier mais il enchaîne les minutes et trouve enfin le bon tempo en 2023/2024 où il finit fort. Avec 4 buts et 14 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues, il permet aux Reds de prendre la 3e place du championnat et de conclure la glorieuse ère Klopp avec une League Cup. «Ce qu’il nous a appris, c’est comment devenir de vrais joueurs et de vrais hommes, saluait l’Anglais lors du départ de son coach. Je pense que son style de jeu est emblématique et je pense que nous allons nous servir de ce que nous avons appris avec le boss pour les intégrer au prochain chapitre.»

Malheureusement, ce nouvel acte s’écrit sans lui. Il est victime d’une fracture du pied en début de saison et doit cette fois se reposer près de trois mois. Pendant sa convalescence, Arne Slot trouve son équipe sans le natif de Londres, qui doit se contenter de miettes lors de son retour à la compétition. Malgré quelques éclairs, en Ligue des Champions notamment où il marque à trois reprises tout de même, le joueur de 22 ans n’est qu’une solution de remplacement (28 apparitions au total pour 5 buts et 3 passes). Décision est prise de s’en séparer à l’été 2025 mais les 65 M€ demandés refroidissent tout le monde et c’est finalement Aston Villa qui parvient à se le faire prêter lors du dernier jour de mercato.

La suite après cette publicité

Son prêt à Aston Villa tourne au fiasco

«Je pense que c’est dans l’intérêt de tous qu’il n’ait pas obtenu le temps de jeu qu’il méritait probablement pour le joueur de qualité qu’il est. Il s’est toujours très bien comporté», estimait Slot après l’officialisation. L’objectif est simple pour l’international espoir anglais (28 sélections, 14 buts), vainqueur de l’Euro U21 en étant sacré meilleur joueur de la compétition avec 5 réalisations : passer le cap et taper dans l’œil de Thomas Tuchel filer chez les A avant de disputer la Coupe du Monde. Pour cela, il lui faut être performant avec les Villans, qui restent sur deux excellentes saisons avec Unai Emery.

Sur le papier, il y a de quoi être séduit. Dans les faits, l’affaire est en train de tourner au fiasco. Dès la fin septembre, le technicien basque fait part de ses doutes et de l’implication d’Elliott. D’abord remplaçant, ce dernier dispute 5 bouts de matchs avant de rester assis sur le banc, puis de prendre la direction de la tribune. Sa dernière apparition sur une feuille de match remonte au 19 octobre 2025. Depuis, il a disparu de la circulation et fait seulement parler de lui par le biais des questions posées aux deux clubs lors des conférences de presse. L’obligation d’achat de 40 M€ après un certain nombre de matchs joués est également un obstacle.

La suite après cette publicité

Liverpool dans l’embarras

Villa veut même s’en débarrasser dès janvier pour économiser son gros salaire (5,7 M€ à l’année) ou renégocier la clause d’achat. «Je le respecte en tant que joueur et en tant que personne. Il s’entraîne bien, mais nous avons un problème avec lui, expliquait Emery le 11 décembre dernier. J’espère que nous trouverons une solution pour qu’il puisse jouer et poursuivre sa carrière avec nous, ou non. Il est prêté à notre club, mais il ne nous rejoint pas définitivement avec un contrat permanent.» De son côté, le club de la Mersey ne veut pas entendre parler d’un retour prématuré du milieu offensif, d’autant qu’il a déjà joué pour Liverpool en début de saison. Il ne peut donc pas évoluer pour une 3e équipe cette saison, exception faite avec un club d’un autre continent et au calendrier décalé.

«Harvey est un joueur d’Aston Villa. Il est censé y rester pour la saison. Pour toute question à son sujet, le meilleur endroit pour demander est à Villa», répondait à son tour Slot en conférence de presse le 22 décembre. Le coach néerlandais n’a pas vraiment caché son agacement à ce sujet. C’est tout Liverpool qui est pénalisé. En restant à Birmingham, le joueur perd de la valeur mais les Reds ne comptent pas non plus sur lui pour la seconde partie de saison. Une solution pourrait être trouvée avec un prêt en MLS par exemple, à moins que le départ de Salah à la CAN et surtout la grave blessure d’Alexander Isak ne change quelque chose…