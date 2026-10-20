Tottenham : après 526 jours d’absence, Dejan Kulusevski a fait son grand retour

Tottenham a vécu une soirée riche en émotions ce lundi, avec sa première victoire de la saison en Premier League face à Coventry (3-1), mais aussi le retour très attendu de Dejan Kulusevski. Entré en jeu dans les dernières minutes, le Suédois a retrouvé la compétition après 526 jours d’absence, lui qui n’avait plus joué depuis le 11 mai 2025 contre Crystal Palace. Le milieu offensif avait été victime d’une grave blessure au genou droit, touchant la rotule, qui avait nécessité une opération et une longue rééducation. Accueilli chaleureusement par les supporters des Spurs, il a enfin pu retrouver les terrains…

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The Premier League has missed Dejan Kulusevski 👏 ⚪️ @SpursOfficial https://t.co/5hvzi14hQS — Premier League (@premierleague) October 19, 2026

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Ce retour intervient à un moment particulièrement important pour le club londonien, qui a enfin lancé sa saison grâce aux buts de James Maddison, Omar Marmoush et Ben Davies. Au-delà de cette victoire précieuse, le retour de Kulusevski représente un renfort potentiel pour Roberto De Zerbi, qui avait salué la résilience du joueur avant la rencontre. « Il a énormément souffert. Il mérite de ressentir à nouveau des émotions sur le terrain », avait expliqué l’entraîneur italien. Ainsi, le Suédois peut désormais espérer retrouver progressivement son meilleur niveau et apporter une nouvelle solution offensive à Tottenham.