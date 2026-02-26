Menu Rechercher
LdC : Samir Nasri dévoile l’adversaire idéal pour le PSG en 1/8es

Qualifié pour les huitièmes de finale après son match nul face à Monaco (2-2), le Paris Saint-Germain saura dans deux jours qui se dressera sur sa route. Ce sera soit Chelsea, soit le FC Barcelone. Deux équipes que le club de la capitale a souvent affrontées en Ligue des Champions. Mais pour Samir Nasri, les Rouge et Bleu ont tout intérêt à tomber sur les Blaugranas.

« Il vaudrait mieux Barcelone. Chelsea, ça peut être un peu plus difficile pour le PSG avec un entraineur qui connait bien les Parisiens (Liam Rosenior, ndlr), alors que le Barça a beaucoup de largesses défensives et je trouve qu’ils vont laisser beaucoup d’espaces aux Parisiens. Le Barça est capable de jouer le hors-jeu dans le camp adverse (rires). Ça, je ne l’ai jamais vu de ma vie », a-t-il déclaré sur Canal+.

