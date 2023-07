OM : Vitinha, l’heure de se montrer

La suite après cette publicité

À l’heure du numérique, les idoles sont aussi rapidement portées au pinacle que brûlées sur la place publique. Arrivé voici six mois maintenant à l’Olympique de Marseille, Vitinha sème le doute. Les 32 millions (25 + 7 de bonus) jouent un grand rôle dans cette idée qui court dans la Cité Phocéenne.

Son début d’aventure a été marqué par quelques faux pas. Ils ne sont d’ailleurs pas toujours de son fait. En privé, à l’OM, on ne se privait pas de dire que la gestion d’Igor Tudor y était pour beaucoup. Après trois jours seulement en France, comment a-t-il pu être lancé contre Nice ? Encore plus avec un Dimitri Payet hors de forme. Sa sortie à la mi-temps a dû peser dans sa tête tout comme ses non-titularisations après son doublé contre Troyes.

À lire

OM : Vitinha fait passer ses messages…

Alors, forcément, on attendait cet été pour en voir plus. Avec le Portugal Espoirs, à l’Euro, il a été transparent et a finalement été mis de côté. Nécessairement, Foot Mercato a interrogé le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, lors de la présentation du nouvel entraîneur, Marcelino.

La suite après cette publicité

Les buteurs peinent à l’OM

«Le cas de Vitinha est un cas compliqué. Tout jeune joueur a besoin d’un temps d’adaptation et les buteurs ont besoin de confiance. Vitinha a une pression comme tous les joueurs offensifs qui arrivent ici, on doit faire avec. On a une question de prix de transfert qui met la pression. Il est arrivé le dernier jour, avec un effectif dans une dynamique positive», a expliqué l’Espagnol, assuré qu’il ne sera pas une catastrophe industrielle.

Car l’OM s’est toujours cherché un numéro neuf et peu sont ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu ces dernières années. Mario Balotelli et Arek Milik ont fait le boulot sur une demi-saison et Alexis Sanchez, dont on attend toujours la réponse, s’est distingué dans un autre rôle que celui du buteur providentiel.

La suite après cette publicité

« vous verrez un Vitinha avec plus de rendement qu’au cours des six premiers mois »

Le joueur, lui, a versé des larmes au cours de l’année, expliquant que l’acclimatation était difficile, du fait de son jeune âge, bien sûr, mais aussi et surtout de l’éloignement avec ses proches. Toutefois, après des vacances du côté de Braga, sa ville, il est revenu requinqué et aura sa chance dans le 4-4-2 qui sera proposé par Marcelino.

« Concernant le montant du transfert, je sais qu’il faut être performant pour justifier cet investissement. Et je vais montrer aux supporters que les 32 millions d’euros en valaient la peine ! Je suis un joueur de combat qui n’abandonne pas, c’est d’ailleurs ce qui m’a amené ici. C’est également ce qui m’amènera vers de nouveaux sommets et me permettra d’aider le club à grandir. La saison prochaine, vous verrez un Vitinha avec plus de rendement qu’au cours des six premiers mois », a-t-il ainsi promis dans un entretien accordé à O Jogo récemment.

La suite après cette publicité

Déjà un doublé

Du côté de la Commanderie, on reste sur de la prudence : « la saison dernière, on demandait déjà du temps pour lui. Il a des qualités, on le sait et c’est pour cela qu’il est ici. Maintenant, c’est à lui de montrer en Ligue 1 ce qu’il vaut. Mais on n’a aucun doute sur ce qu’il est capable de faire ».

Pour le premier match de Marcelino, samedi dernier au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, il a déjà fait parler de lui en bien. Entré à la pause, il a été l’auteur des deux seuls buts de la rencontre face à Nîmes (N1). Deux réalisations dans deux styles différents. Le premier à la conclusion en une touche d’un centre d’Emran Soglo, le second d’un face à face gagné avec une jolie balle piquée. De bon augure pour la confiance. Et pour la suite.