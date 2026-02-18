Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé

Par Matthieu Margueritte
Ousmane Dembélé et Désiré Doué @Maxppp
Monaco 2-3 PSG

Sorti sur blessure dès la 27e minute du barrage aller de Ligue des Champions entre Monaco et le Paris Saint-Germain (2-3) et remplacé par Désiré Doué, Ousmane Dembélé était touché au mollet gauche. De quoi craindre une nouvelle longue indisponibilité de trois semaines ?

Selon L’Équipe, le numéro 10 parisien a été rassuré sur l’état de son mollet. Le quotidien assure que le Ballon d’Or 2025 se sent beaucoup mieux et que les examens médicaux devraient confirmer cette sensation. Le PSG et le joueur tableraient sur une absence d’une dizaine de jours.

