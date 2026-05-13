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Ligue 1

Lens : Florian Thauvin savoure sa saison historique

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
RC Lens contre Angers @Maxppp
Lens 0-2 PSG

C’est ce qu’on appelle un retour réussi. De retour en Ligue 1 l’été dernier, Florian Thauvin ne s’attendait pas à vivre une saison de la sorte. Régulièrement élu joueur du mois, le Français a même retrouvé l’équipe de France. Ce mercredi, malgré la défaite face au PSG synonyme de sacre pour la formation parisienne, l’ancien de l’OM s’est confié sur la saison lensoise et évidemment sur les Bleus avec la liste de Didier Deschamps ce jeudi soir.

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«On a vraiment une saison magnifique. On a encore livré une grande prestation collective, on a eu beaucoup d’occasions, on méritait mieux, on les a bien mis en difficulté. On va essayer d’aller chercher ce trophée en Coupe de France. On a vraiment fait une grande saison tous ensemble du début à la fin. Même si on a eu un petit coup de mou vers la fin de saison, on peut être fier de ce qu’on a réalisé. J’ai déjà répondu à plusieurs reprises, je vais être attentif à la liste, on a tout donné sur le terrain, individuellement ou collectivement, donc on verra ce qui se passera.»

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