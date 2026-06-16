CdM 2026 : l’UEFA et la LFP ont tranché pour les pauses fraîcheurs

Présentées comme une mesure destinée à protéger les joueurs des fortes chaleurs nord-américaines, les pauses fraîcheur divisent lors de cette Coupe du Monde 2026. Même lorsque les conditions météorologiques restent raisonnables, chaque période est désormais interrompue pendant deux à trois minutes afin de permettre aux acteurs de se réhydrater et accessoirement d’offrir une page de publicité par mi-temps aux diffuseurs. Un point loin d’être anodin alors que les droits TV du tournoi ont atteint un montant record de 4,2 milliards de dollars.

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Cette approche ne semble toutefois pas convaincre les autres instances du football. D’après L’Équipe, l’UEFA et la LFP assurent qu’elles continueront d’appliquer les pauses fraîcheur uniquement lorsque les seuils de température le justifient réellement. Aucune réflexion n’est actuellement menée pour généraliser cette pratique dans les compétitions européennes. Plusieurs voix, dont celle de Jürgen Klopp, craignent d’ailleurs que ces interruptions répétées ne servent davantage les intérêts commerciaux que la santé des joueurs.