CdM 2026, Brésil : Vinícius Jr fond en larmes en pleine interview

Vinícius Jr a vécu un moment particulièrement chargé en émotion dans l’émission Domingão com Huck en marge de la préparation du 16e de finale de Coupe du Monde 2026 face au Japon (19h heure française). Le leader offensif du Brésil n’a pas pu retenir ses larmes en évoquant sa grand-mère, figure centrale de sa vie, à qui il est profondément attaché. Un extrait vidéo lui était consacré, ravivant des souvenirs intimes liés à son enfance et à son parcours.

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🚨VEJA: Vini Jr. se emociona com recado de sua avó: "passei até os 16 anos morando com ela". #Domingão pic.twitter.com/R1OJuIqGHY — CHOQUEI (@choquei) June 28, 2026

Très ému, l’attaquant du Real Madrid a expliqué l’importance de cette présence familiale dans sa construction personnelle : « c’est une personne très spéciale car mon père a toujours vécu loin, et j’ai donc toujours eu ma mère, mes frères et sœurs et ma grand-mère. La maison était petite, alors je dormais chez elle pendant plusieurs jours d’affilée. Je suis sans voix, elle a changé ma vie. Je sais que les gens ont une fin, alors je chéris chaque instant passé avec elle. Ils ont tout fait pour que mon rêve devienne réalité. La voir heureuse est inestimable »