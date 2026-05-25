Ligue des Champions
Mikel Arteta : «samedi, nous allons être champions d’Europe !»
@Maxppp
Samedi, Arsenal va affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Avant de préparer cette rencontre, les Gunners ont fêté leur titre de champion d’Angleterre.
La suite après cette publicité
L’occasion pour Mikel Arteta de s’exprimer face à son groupe. Une vidéo des célébrations a fuité et on y voit le coach espagnol lancer «samedi, nous allons être champions d’Europe !» Un message qui risque de motiver les Parisiens.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer