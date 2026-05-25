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Ligue des Champions

Mikel Arteta : «samedi, nous allons être champions d’Europe !»

Par Dahbia Hattabi
Mikel Arteta @Maxppp
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Samedi, Arsenal va affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Avant de préparer cette rencontre, les Gunners ont fêté leur titre de champion d’Angleterre.

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L’occasion pour Mikel Arteta de s’exprimer face à son groupe. Une vidéo des célébrations a fuité et on y voit le coach espagnol lancer «samedi, nous allons être champions d’Europe !» Un message qui risque de motiver les Parisiens.

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