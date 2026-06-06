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Ligue 2

L’AS Saint-Etienne va se séparer de Philippe Montanier

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Philippe Montanier, le coach du TFC @Maxppp

L’aventure entre Philippe Montanier et l’AS Saint-Étienne prend fin, nous informe ce samedi L’Équipe. En fin de contrat à la fin du mois de juin, le technicien ne prolongera pas son bail avec le club du Forez. Cette décision fait suite à l’échec des Verts lors des barrages d’accession, où ils ont vu leurs espoirs de remontée immédiate en Ligue 1 s’effondrer face à l’OGC Nice après un match nul à l’aller (0-0) et une lourde défaite au retour (1-4). Les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente pour poursuivre leur collaboration.

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Condamné à disputer une nouvelle saison en Ligue 2, le club stéphanois n’a pas de temps à perdre pour se réorganiser. Les dirigeants de l’ASSE ont d’ores et déjà lancé les grandes manœuvres et se sont mis activement à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis une semaine. L’objectif de la future direction technique restera inchangé et consiste clairement en une remontée en Ligue 1. De son côté, Montanier a été cité récemment du côté de Nantes.

Pub. le - MAJ le
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