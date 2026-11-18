Mauvaise opération pour le Paris Saint-Germain féminin. Ce mercredi, le club francilien disputait la 5e journée de la Ligue des Champions contre Chelsea. Longtemps dos à dos, les deux formations ont finalement vu le but tardif de Veerle Buurman, sur un service de Lucy Bronze, donner la victoire aux Blues.

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Cette défaite complique la situation des Parisiennes. Dixièmes sur dix-huit, elles ne peuvent plus atteindre le top 4 directement qualificatif en quart de finale. Pour le moment huitièmes de finalistes, les Franciliennes n’ont qu’un point d’avance sur l’Inter Milan (13e) première équipe non qualifiée. Tout va se jouer contre la Juventus (6e) le mercredi 16 décembre.