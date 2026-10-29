Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 2

Le coach de Dunkerque file à Las Palmas

Par Aurélien Macedo
1 min.
Albert Sanchez (Dunkerque) @Maxppp

Actuellement dixième de Ligue 2, l’USL Dunkerque réalise un début de saison correct. Situé à cinq points des places de barragistes et disposant de quatre points d’avance sur la zone rouge, le club nordiste est dans les clous. Pour autant, son entraîneur Albert Sánchez vient de quitter le club. Il va rejoindre Las Palmas actuel quatorzième de D2 espagnole.

La suite après cette publicité

«Le club remercie Albert Sánchez pour son travail à la tête de l’équipe première et lui souhaite bonne continuation», annonce ainsi Dunkerque dans un communiqué. Son successeur a été annoncé : «Pierre Achille Webo est nommé entraîneur principal de l’équipe première jusqu’à nouvel ordre. Le Club reste pleinement concentré sur ses objectifs en Ligue 2 BKT.»

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Dunkerque
Las Palmas
Pierre Achille Webó Kouamo
Albert Sánchez

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Dunkerque Logo USL Dunkerque
Las Palmas Logo Las Palmas
Pierre Achille Webó Kouamo Pierre Achille Webó Kouamo
Albert Sánchez Albert Sánchez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier