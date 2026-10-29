Le coach de Dunkerque file à Las Palmas

Actuellement dixième de Ligue 2, l’USL Dunkerque réalise un début de saison correct. Situé à cinq points des places de barragistes et disposant de quatre points d’avance sur la zone rouge, le club nordiste est dans les clous. Pour autant, son entraîneur Albert Sánchez vient de quitter le club. Il va rejoindre Las Palmas actuel quatorzième de D2 espagnole.

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«Le club remercie Albert Sánchez pour son travail à la tête de l’équipe première et lui souhaite bonne continuation», annonce ainsi Dunkerque dans un communiqué. Son successeur a été annoncé : «Pierre Achille Webo est nommé entraîneur principal de l’équipe première jusqu’à nouvel ordre. Le Club reste pleinement concentré sur ses objectifs en Ligue 2 BKT.»