Allemagne : Joachim Löw fait face aux critiques

Les deux derniers matches de la NationalMannschaft se sont soldés par une courte victoire et un match nul obtenu dans la douleur. S’ajoutent à cela cinq buts marqués certes, mais également quatre buts encaissés. Ces quatre derniers font désormais l’objet de nombreux débats dans la presse allemande. Remis en question à cause d’un système de jeu peu convaincant, le sélectionneur allemand Joachim Löw avait décidé ce mardi soir d’opter pour un dispositif différent de celui utilisé contre l’Ukraine le week-end dernier. En effet, le sexagénaire a opté pour une défense à quatre contre la Suisse hier soir à l’inverse de la défense à trois alignée lors de la victoire contre l’Ukraine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce changement n’a pas donné satisfaction. Le résultat ? Trois buts encaissés et un match nul arraché dans la douleur (3-3).

Mais le sélectionneur a réclamé du temps pour s’adapter à ces différents systèmes de jeu. «Non, c'est bien si nous apprenons les deux et nous améliorons dans les deux systèmes. Vous ne pouvez pas toujours jouer dans un seul système. Nous avons joué en tête-à-tête, homme contre homme. Nous avons commis des erreurs, et parfois c'était ouvert», a regretté ce dernier lors d’une conférence de presse à l’issue de la rencontre au cours de laquelle il a dressé un constat pour le moins lucide quant aux difficultés de son équipe. «Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement dans sur le plan défensif ? Nous n'étions pas toujours bien placés.» Une chose est sûre, l'équipe d'Allemagne va devoir montrer un tout autre visage s'elle espère atteindre les demi-finales de la compétition comme le désir Joachim Löw.