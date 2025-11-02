Menu Rechercher
PSG : Gonçalo Ramos peste contre les équipes de Ligue 1

Par André Martins
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
PSG 1-0 Nice

Habitué à être décisif en sortant du banc, faute de nombreuses occasions en tant que titulaire, Gonçalo Ramos a encore sauvé le Paris Saint-Germain en inscrivant le but de la victoire contre Nice au bout du temps additionnel, un coup de tête sur corner. Interrogé en zone mixte après le coup de sifflet final, l’attaquant portugais de 24 ans a pesté contre le bloc bas des Niçois et, plus généralement, contre la plupart des équipes en Ligue 1.

«En Ligue 1, ils ont onze gardiens alors qu’en Ligue des Champions, ils nous regardent dans les yeux», a lancé l’ancien de Benfica. Des propos axquels l’entraîneur du Gym, Franck Haise, a répondu en conférence de presse, avec un sourire en coin : «Je peux comprendre. Il préférerait marquer cinq buts.»

