Les confessions touchantes de Vedat Muriqi après la victoire contre le Real Madrid

Le buteur de 31 ans n’a pas pu retenir ses larmes samedi soir. En effet, après avoir inscrit le but du 2-1 qui a fait vibrer son antre face au Real Madrid, l’attaquant de Majorque — Vedat Muriqi — a marqué les esprits par deux fois. Tout d’abord le buteur kosovar a permis aux siens de vaincre les Merengues dans les derniers instants de la partie, puis a surpris le public par sa célébration émotive. À la fin de la rencontre, il a tenu à expliquer que ses larmes reflétaient un mélange d’émotions après des semaines difficiles.

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« Oui, parce que cela fait deux semaines… Même si de l’extérieur, je peux paraître dur, je suis humain, et parfois les émotions et le stress prennent le dessus. J’avais raté un penalty à la 92e minute (contre Elche), perdu une finale pour aller au Mondial (face à la Turquie), le plus grand rêve de ma vie… Et là, 1-0, puis égalisation à la 88e minute, et soudain, un superbe but pour le 2-1 » a-t-il indiqué aux médias locaux. Si l’attaquant au physique atypique signait son 19e but de la saison, il a certainement inscrit l’un des plus importants. Contre une formation de la capitale en crise, l’actuel 17e du classement est ainsi sorti de la zone rouge.