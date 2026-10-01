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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinedine Zidane vole au secours de Jules Koundé

Par Josué Cassé
Jules Koundé avec les Bleus. @Maxppp
France Italie

Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant de retrouver l’Italie lors de la 3e journée de la Ligue des Nations, Zinedine Zidane a été interrogé sur le rôle de vice-capitaine de Jules Koundé, critiqué ces dernières semaines pour ses prestations mitigées. Et le sélectionneur des Bleus a tenu à défendre le défenseur barcelonais.

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«Pour le moment il est là, il a joué le premier match, il n’y a pas de sujet. Ce rassemblement permet d’utiliser tous les joueurs mais Jules (Koundé) a montré qu’il a sa place en équipe de France». Le message est clair.

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