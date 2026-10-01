Équipe de France : Zinedine Zidane vole au secours de Jules Koundé

Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant de retrouver l’Italie lors de la 3e journée de la Ligue des Nations, Zinedine Zidane a été interrogé sur le rôle de vice-capitaine de Jules Koundé, critiqué ces dernières semaines pour ses prestations mitigées. Et le sélectionneur des Bleus a tenu à défendre le défenseur barcelonais.

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«Pour le moment il est là, il a joué le premier match, il n’y a pas de sujet. Ce rassemblement permet d’utiliser tous les joueurs mais Jules (Koundé) a montré qu’il a sa place en équipe de France». Le message est clair.