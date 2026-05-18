Atlético : Antoine Griezmann fait son mea culpa

Dimanche soir, Antoine Griezmann a vécu une soirée chargée en émotion pour ce qui constituait son dernier match au Metropolitano sous le maillot de l’Atlético de Madrid. Ovationné par tout le stade après la victoire face à Gérone (1-0), l’attaquant français a été célébré comme une véritable légende du club, lui qui est devenu au fil des saisons le meilleur buteur de l’histoire rojiblanca et l’un des joueurs les plus marquants de l’ère Diego Simeone.

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Au moment de s’adresser au public, le Champion du Monde 2018 a tenu à revenir sur un épisode resté sensible dans sa relation avec les supporters : son départ pour le FC Barcelone en 2019. Dans un discours empreint d’émotion, il a reconnu un choix qu’il assume aujourd’hui différemment, expliquant qu’il n’avait pas pleinement mesuré l’attachement du club et de ses supporters à son égard à l’époque. « Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont pardonné, mais je vous le dis à nouveau : je suis désolé. Je ne me rendais pas compte de toute l’affection que j’avais ici, j’étais très jeune. J’ai commis une erreur, j’y ai réfléchi, et nous avons tout fait pour revenir ici », a-t-il expliqué devant tous les supporters. Le message est passé !