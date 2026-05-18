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Coupe du Monde 2026 : la liste des 26 du Brésil avec Neymar !

Après la France, une autre grande nation du football dévoilait sa liste pour le Mondial 2026 : le Brésil. Récemment prolongé jusqu’en 2030, Carlo Ancelotti a annoncé sa liste de 26 noms. Et Neymar en fait partie.

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Ancelotti @Maxppp

Carlo Ancelotti et la fédération brésilienne (CBF) avaient donné rendez-vous à 17h40 à la presse nationale pour la grande annonce du jour. Pentacampeão en quête de sa sixième étoile depuis 2002, la Seleção n’aborde pas cette édition avec le plein de confiance. Malgré une poule C largement abordable (Maroc, Haïti, Écosse), les Auriverdes ont perdu trois pointures sur blessure : Rodrygo, Eder Militão et Estevão.

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Carlo Ancelotti pouvait tout de même compter sur plusieurs cadres tels que Marquinhos, Casemiro ou Vinícius Júnior, tous habitués à disputer la plus prestigieuse des compétitions internationales. Pour cette Coupe du Monde disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Ancelotti, récemment prolongé jusqu’en 2030, a annoncé les 26 heureux élus.

Neymar a réussi son pari

Sans surprise, tout le monde attendait de savoir si le sélectionneur national allait emmener ou non Neymar dans ses valises. À 34 ans, la star de Santos a tout fait pour accumuler les minutes de jeu avec le Peixe, conscient qu’il devait se montrer pour espérer convaincre l’Italien de l’appeler. Et ça a marché.

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L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a été appelé par l’Italien. Un choix qui a eu comme conséquence de laisser le joueur de Chelsea, João Pedro, à quai. Plutôt performant lors de ses dernières apparitions avec le Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo n’a finalement pas été appelé. Il n’y aura donc qu’un Parisien dans cette Seleção. Un temps pressenti, Thiago Silva ne sera pas du voyage non plus. Enfin, à noter que le gardien Weverton (Gremio) a pris la place de Bento.

Gardiens :

Alisson (Liverpool), Weverton (Gremio), Ederson (Fenerbahçe)

Défenseurs :

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma)

Milieux :

Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Bruno Guimarães (Newcastle)

Attaquants :

Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Real Madrid/OL), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (FC Barcelone), Vinícius Júnior (Real Madrid), Rayan (Bournemouth)

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