Super League : la Juventus Turin abandonne à son tour !

La Juventus se retire à son tour du projet de Super League. L'un des membres fondateurs les plus actifs, sous l'impulsion de son président Andrea Agnelli, a décidé de céder face aux contestations à travers la planète football. Le club turinois vient en effet de publier un communiqué officiel pour l'annoncer.

«La Juventus précise être au courant de la demande et des intentions d'autres clubs de se retirer du dit projet de création de Super League, ce qui rend caduques les procédures prévues entre les clubs. Dans ce contexte, la Juventus, qui reste toujours purement convaincue du fondement sportif, commercial et légal du projet, considère qu'en l'état les possibilités de porter ce projet dans sa forme initialement prévue sont extrêmement réduites», peut-on lire.

La fin est proche

La Juventus précise toutefois qu'elle «reste impliquée dans la recherche de valeurs à long terme pour le club et pour le mouvement footballistique dans son ensemble». Mais le retrait définitif de la Vieille Dame, qui a vu le cours de son action en Bourse faire le yo-yo depuis dimanche, est un coup presque fatal pour la Super League, dont les heures semblent plus que jamais comptées.

Après les départs de l'Atlético de Madrid, l'Inter et l'AC Milan en début de journée et les défaillances des clubs de Premier League ce mardi soir, il ne reste donc plus que le Real Madrid et le FC Barcelone dans l'opération. Ça sent la fin...