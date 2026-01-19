Menu Rechercher
Le FC Nantes recrute Ali Youssif Ibrahim Almusrati

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le stade de la Beaujoire à Nantes @Maxppp

Quatrième recrue pour le FC Nantes cet hiver après Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko. En effet, le FC Nantes a officialisé l’arrivée d’Ali Youssif Ibrahim Almusrati. Le défenseur central libyen de 24 ans « devient officiellement Nantais » après un passage remarqué au Club Africain, actuel dauphin du championnat tunisien, où il portait le brassard de capitaine.

FC Nantes
Du Club Africain au FC Nantes.
Ali Youssif, nouveau renfort 🇱🇾

#OnEstNantes
International à 22 reprises, le joueur rejoint les bords de l’Erdre avec l’étiquette de « quatrième renfort » du mercato estival nantais. Doté d’un profil athlétique (1,88 m), Ali Youssif Ibrahim Almusrati vient « renforcer le secteur défensif nantais et apporter toute son expérience du haut niveau ». Le joueur s’est engagé avec les Canaris « jusqu’en 2028 » et portera le numéro 2.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
