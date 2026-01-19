Le FC Nantes recrute Ali Youssif Ibrahim Almusrati

Quatrième recrue pour le FC Nantes cet hiver après Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko. En effet, le FC Nantes a officialisé l’arrivée d’Ali Youssif Ibrahim Almusrati. Le défenseur central libyen de 24 ans « devient officiellement Nantais » après un passage remarqué au Club Africain, actuel dauphin du championnat tunisien, où il portait le brassard de capitaine.

La suite après cette publicité

International à 22 reprises, le joueur rejoint les bords de l’Erdre avec l’étiquette de « quatrième renfort » du mercato estival nantais. Doté d’un profil athlétique (1,88 m), Ali Youssif Ibrahim Almusrati vient « renforcer le secteur défensif nantais et apporter toute son expérience du haut niveau ». Le joueur s’est engagé avec les Canaris « jusqu’en 2028 » et portera le numéro 2.