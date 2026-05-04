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Ligue 1

OM : fin de saison pour Hamed Junior Traoré

Par Matthieu Margueritte
Hamed Junior Traoré face à l'OL @Maxppp
Nantes 3-0 Marseille

La fin de saison de l’Olympique de Marseille est un calvaire pour tous les amoureux du club phocéen. Et pour Hamed Junior Traoré, l’exercice 2025/2026 s’est arrêté sur la pelouse de la Beaujoire, à la fin du match perdu contre Nantes (0-3).

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Sorti sur blessure après une frappe en extension, l’attaquant avait quitté ses coéquipiers sur civière. Cet après-midi, La Provence nous informe que le joueur souffre d’une lésion à l’adducteur droit. Il ne rejouera donc plus avant la fin du championnat.

Pub. le - MAJ le
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