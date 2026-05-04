OM : fin de saison pour Hamed Junior Traoré

La fin de saison de l’Olympique de Marseille est un calvaire pour tous les amoureux du club phocéen. Et pour Hamed Junior Traoré, l’exercice 2025/2026 s’est arrêté sur la pelouse de la Beaujoire, à la fin du match perdu contre Nantes (0-3).

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Sorti sur blessure après une frappe en extension, l’attaquant avait quitté ses coéquipiers sur civière. Cet après-midi, La Provence nous informe que le joueur souffre d’une lésion à l’adducteur droit. Il ne rejouera donc plus avant la fin du championnat.