Liverpool : Jürgen Klopp s’étonne du peu d’intérêt pour Divock Origi

Mercredi soir, Divock Origi était titulaire avec Liverpool face à l’AC Milan en Ligue des Champions. Sa première titularisation depuis janvier et l’ancien Lillois a fait un bon match, participant notamment au but de Mohamed Salah. Jurgen Klopp a été très élogieux envers son joueur à l’issue de la rencontre et s’est également étonné de ne pas avoir reçu d’offre sérieuse lors du mercato estival pour l’attaquant de 26 ans, « mais manifestement les gens ne regardent pas assez le football », en a déduit l’entraîneur allemand, rapporte Sky Sport.

Klopp a ajouté qu’Origi est « un type formidable. Il sera considéré comme une légende quand il partira. Il aurait pu partir cet été, mais le football est un endroit fou et les gens ont oublié à quel point il est bon. Nous devons décider des postes. Il n'a rien fait de mal. Il est parfois difficile d'entrer dans cette équipe, mais je suis vraiment heureux pour lui ce soir. »