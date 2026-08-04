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Amical : Strasbourg s’incline lourdement contre Elversberg

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hugo Oliveira @Maxppp
Strasbourg Elversberg

Disputée ce mardi 4 août à Haguenau, la rencontre amicale face à Elversberg a viré à la correction pour le Racing Club de Strasbourg, battu 5-2. Opposés au promu allemand de Bundesliga, les Alsaciens ont une nouvelle fois étalé d’importantes largesses défensives, se faisant rapidement déborder par l’efficacité offensive de la formation sarroise. Ainsi, le RCSA a craqué en seconde période en concédant trois réalisations sans inscrire le moindre but.

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Cette lourde défaite confirme la pré-saison particulièrement compliquée des hommes du nouvel entraîneur Hugo Oliveira. Après des revers cinglants face au Sporting CP (0-7), aux Blackburn Rovers (0-2) et à Brighton (3-4), le Racing enchaîne un quatrième revers consécutif en préparation. Un résultat alarmant qui met en lumière les nombreux réglages restants avant la reprise officielle de la Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
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