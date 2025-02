OM : Ismaël Bennacer espère d’autres grands joueurs

Tout juste arrivé du côté de l’Olympique de Marseille, avec qui il aura des objectifs très élevés, Ismaël Bennacer (27 ans) a été présenté ce mercredi devant la presse. Le milieu de terrain algérien a répondu à de nombreuses questions dont celles sur le changement de statut du club avec son recrutement consécutif aux venues de Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot l’été dernier.

L’ancien de l’AC Milan espère que ce cercle vertueux va se poursuivre : «bien sûr et j’espère qu’il y aura de plus grands joueurs qui viendront. L’OM ce n’est pas une petite équipe. Qui dit grande équipe, dit grands joueurs. Il y a une belle équipe, on est focus avec notre groupe et si d’autres grands joueurs viennent, ce sera avec plaisir.»