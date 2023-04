Mercato : Christophe Galtier travaille à fond sur le PSG version 2023/2024

La suite après cette publicité

Cette année 2023 est décidément très compliquée pour Christophe Galtier. Encensé durant la première moitié de saison après l’excellent démarrage de son équipe, l’entraîneur parisien a vu les critiques arriver dès les premières difficultés franciliennes en fin d’année. Après la Coupe du Monde, rien ne s’est arrangé. Le PSG a sombré face aux membres du top 5 de L1 (battu par Lens, Marseille en coupe, Rennes et Monaco) avant de se faire sortir par le Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions.

Mis sur la sellette par ce bilan très difficile, Galtier a vu les choses se gâter encore plus. La révélation du contenu de l’e-mail accusateur de Julien Fournier à son encontre a placé le technicien français dans une posture encore plus inconfortable. Aujourd’hui, pas grand-monde ne le voit d’ailleurs rester dans la capitale la saison prochaine. Sauf Galtier lui-même. Interrogé sur son avenir, l’ancien coach du LOSC a clairement fait savoir qu’il travaillait à fond sur le visage du PSG version 2023/2024.

«Croyez-moi que beaucoup de joueurs veulent venir au PSG»

« Nous travaillons avec Luis (Campos) sur l’architecture de l’effectif pour la saison prochaine avec les améliorations que l’on souhaite apporter. Avec plus de variétés dans le jeu, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines. Je me projette pour être l’entraîneur du PSG la saison prochaine », a-t-il confié en conférence de presse, avant de défendre son bilan.

« Il y aura un bilan qui va être fait. Vous êtes dans l’instantané, ce que je peux comprendre. J’échange beaucoup avec Luis et notre président. Ce bilan sera fait. Il ne faudra pas oublier que c’était une saison singulière avec la plus belle des compétitions en plein milieu de saison. Il faudra bien analyser ce qu’il s’est passé sur la première et la deuxième moitié de saison. Un manque de visibilité pour le projet ? Je ne crois pas, on sait sur quoi on doit axer notre réflexion et comment améliorer notre effectif pour que notre jeu s’améliore. Est-ce que cette saison va faire réfléchir certains joueurs sur le fait de venir à Paris ? Croyez-moi que beaucoup de joueurs veulent venir au PSG. » C’est dit !