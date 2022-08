Que doit faire Manchester United avec Cristiano Ronaldo ?

La suite après cette publicité

Comme la sensation d'un gros caillou dans la chaussure. Voilà ce que doit se dire Erik ten Hag à l'heure où l'on écrit ces lignes. Le nouvel entraîneur de Manchester United fait face à la gestion un peu chaotique de Cristiano Ronaldo de la part de sa direction. Elle n'est pas complètement responsable de ce qu'il se passe actuellement, le Portugais donnant également du sien pour rendre la situation explosive. La donne est toujours la même. Il veut s'en aller par n'importe quel moyen pour disputer la Ligue des Champions, tandis que son club veut le conserver, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat.

Que faire dans cette situation ? Le mieux serait de céder à son envie de départ afin de ne pas gangréner le groupe mais pour aller où ? Les supporters de l'Atlético de Madrid ne veulent pas de lui, pas plus que Tuchel à Chelsea, le Bayern Munich a répété à maintes reprises qu'il ne souhaitait pas l'enrôler, tandis que Ruben Amorim peine à trouver un intérêt de le voir venir au Sporting CP. En d'autres termes, tout le monde est peu coincé dans cette affaire et un retour en arrière semble compliqué, surtout après les dernières déclarations de Ten Hag à l'encontre de la star portugaise.

Ronaldo n'est même pas certain d'être titulaire

Le Néerlandais n'a pas du tout apprécié de savoir que le joueur était parti avant la fin de la rencontre amicale entre les Mancuniens et le Rayo Vallecano (1-1) ce week-end, et l'a dit publiquement. «C'est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin.» Le quintuple Ballon d'Or ne fut pas le seul joueur visé par son coach mais forcément l'orgueil est piqué au vif, alors que les possibilités d'aller voir ailleurs s'amenuisent au fur et à mesure que la fermeture de ce mercato estival 2022 se rapproche. Le pari est risqué car si s'attaquer à CR7, c'est afficher son autorité, il y a un risque de malaise pour la saison entière.

Manchester United n'a pas vraiment besoin de ça. La plupart des fans sont confiants par rapport aux bons matchs amicaux entrevus. C'est peut-être la première fois depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. En plus de tenter d'unir un vestiaire qui a explosé la saison dernière, Ten Hag a pu donner du temps de jeu à des jeunes durant l'intersaison. Certains y verront une nouvelle filiation directe au légendaire entraîneur de MU. Et puis d'un point de vue tactique, CR7 est-il le joueur adéquat pour mener à bien le projet Ten Hag ? Rien n'est moins sûr d'autant que, selon la presse anglaise, Ronaldo, qui démarrera sur le banc contre Brighton dimanche, n'a pas non plus sa place assurée dans le onze pour le reste de la saison.