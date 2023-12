Saudi Pro League : Cristiano Ronaldo et Al Nassr remportent leur duel contre Karim Benzema et Al Ittihad

C’était l’une des affiches les plus attendues sur la planète football en ce mardi 26 décembre. En effet, le club d’Al Ittihad accueillait sur la pelouse de son stade du Roi-Abdallah son rival saoudien d’Al Nassr. Un match de haut de tableau de Saudi Pro League, opposant les locaux classés à la 6ème position aux visiteurs du soir confortablement installés à la 2ème place du classement. C’était aussi un derby entre deux équipes détenues par le fonds souverain saoudien Public Invest Fund (PIF). Du côté des Doyens vêtus de leur mythique maillot jaune et noir, on retrouvait bien évidemment le capitaine Karim Benzema mais aussi d’autres stars bien connues comme Fabinho et N’Golo Kanté. De l’autre côté, Cristiano Ronaldo pouvait compter sur ses coéquipiers de renom tels que Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Alex Telles et même Aymeric Laporte en défense. Un duel également entre deux entraîneurs réputés : Marcelo Gallardo pour Al Ittihad et Luis Castro pour Al Nassr.

Cette 18ème journée de Saudi Pro League a commencé sur des chapeaux de roue avec notamment beaucoup d’intensité entre les deux équipes, marquée par ce choc à la tête entre Talisca et Al Hawsawi. Cristiano Ronaldo a bien cru ouvrir le score mais sa réalisation a été logiquement refusée pour une position de hors-jeu (10e). C’est finalement Al Ittihad qui a fait trembler les filets pour la première fois de la rencontre : sur la première action franche de son équipe, Karim Benzema a parfaitement trouvé Hamed Allah dans la surface adverse et après un joli slalom de dribbles, l’attaquant marocain a ouvert le score (15e, 1-0). S’il a été l’auteur d’une belle passe décisive, l’ancien attaquant du Real Madrid a commis une grossière faute dans sa surface, quelques minutes après, offrant ainsi un penalty à Al Nassr. Une formalité évidente pour Cristiano Ronaldo qui l’a transformé sans souci (19e, 1-1). Directement après son égalisation, le Portugais a vu sa frappe repoussée par la transversale du gardien d’Al Ittihad après un joli service de Sadio Mané (21e). Alors que le rythme commençait à chuter, c’est Talisca qui a permis à Al Nassr de prendre l’avantage. Le Brésilien a été l’auteur d’un formidable but, sur un centre de Telles, en enchaînant contrôle de la poitrine, crochet et frappe (38e, 1-2). A la pause, ce sont les Faris Najd qui pointaient en tête.

Egalisation avant la double peine

Dès le retour des vestiaires, Al Ittihad hausse le ton. C’est en toute logique que les Doyens sont parvenus à égaliser sur un magnifique coup franc tiré par Coronado pour trouver la tête de Hamed Allah qui s’est donc offert un doublé (52e, 2-2). L’attaquant marocain a même cru fêter un triplé quelques secondes plus tard mais le gardien Nawaf Al Aqid a sorti une belle parade. Karim Benzema rôdait pour tenter une reprise immédiate, doublement arrêté par Nawaf Al Aqid (53e). Alors que les coéquipiers de N’Golo Kanté commençaient à prendre l’ascendant sur leurs adversaires, il n’a fallu que d’une occasion pour que tout bascule. Sur une action d’Al Nassr, Fabinho a voulu protéger le ballon pour chercher la sortie de but mais le Brésilien s’emmêle les pinceaux et met une claque à Otavio qui s’écroule.

Après vérification à la VAR, l’arbitre donne un second jaune synonyme de penalty et offre à Cristiano Ronaldo un doublé sur pénalty (68e, 2-3). Avec ce 53e but, le Portugais double Harry Kane et Kylian Mbappé au classement des buteurs de l’année civile. A l’approche du dernier quart d’heure, Sadio Mané est allé de ses deux réalisations pour définitivement mettre à l’abri son équipe (75e, 2-4 / 82e, 2-5). Au classement, Al Nassr empoche trois précieux points pour se rapprocher d’Al Hilal, toujours en tête de la Saudi Pro League avec sept unités d’avance sur les troupes de Cristiano Ronaldo. Al Ittihad reste à la 6ème position, juste derrière Damac. En fin de semaine, les Faris Najd affronteront le club d’Al Taawoun à l’extérieur, alors que les Doyens joueront contre Al Tai, lors de la 19ème journée du championnat saoudien.