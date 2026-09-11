Ghana : Iñaki Williams annonce sa retraite internationale

Iñaki Williams ne portera plus le maillot du Ghana. L’attaquant de l’Athletic Bilbao a officiellement annoncé sa retraite internationale après 28 sélections et deux buts avec les Black Stars. « Je sens que le moment est venu de mettre un terme à mon aventure avec l’équipe nationale du Ghana. Je pars heureux, fier et avec la certitude d’avoir tout donné à chaque fois que j’ai porté ce maillot », a expliqué le joueur, qui aura notamment participé à deux Coupes du monde et une Coupe d’Afrique des nations sous les couleurs ghanéennes.

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I feel the time has come to bring my journey with the Ghana national team to an end. 🇬🇭❤️



I leave happy, proud and with the peace of mind of knowing that I gave everything every time I wore this shirt.



Ghana has given me much more than football. It has allowed me to come back… pic.twitter.com/6WkqhYwG2V — IÑAKI WILLIAMS ARTHUER (@Williaaams45) September 11, 2026

Au-delà de son parcours sportif, Williams a surtout insisté sur le lien avec ses origines que cette aventure lui a permis de renforcer. « Le Ghana m’a apporté bien plus que le football. Il m’a permis de rentrer chez moi, de me sentir encore plus proche de mes racines et de ressentir l’immense fierté de représenter mon pays », a-t-il poursuivi. L’attaquant a également remercié les supporters pour leur affection avant de promettre de rester derrière la sélection : « Le Ghana fera toujours partie de moi. Je continuerai à soutenir les Black Stars comme l’un des vôtres, où que je sois. Medaase. Toujours le Ghana. »