Brésil, Casemiro : « nous serons toujours la génération qui n’a pas remporté la Coupe du Monde »

Battu en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 par une surprenante équipe de Norvège (1-2), le Brésil voit une nouvelle fois ses rêves de sacre mondial s’envoler. Une élimination douloureuse pour la Seleção, qui prolonge la disette d’une génération pourtant riche en talents, à l’image de Neymar, Marquinhos, Casemiro, Alisson ou encore Thiago Silva il y a quelques années. Marquée par l’échec cuisant de 2014 et le célèbre 1-7 infligé par l’Allemagne, cette équipe rejoint une nouvelle fois les grandes désillusions de l’histoire du football brésilien.

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Casemiro was extremely emotional after Brazil were knocked out of the World Cup. 🇧🇷💔 pic.twitter.com/qYZy325uKU — Kev 屮 (@UtdKev08) July 6, 2026

Inconsolable au coup de sifflet final, Casemiro n’a pas caché son émotion devant les médias, livrant une réaction pleine de lucidité et d’amertume : « c’est dur de trouver les mots… C’est le rêve de tout Brésilien de gagner une Coupe du Monde. Quand vous commencez à jouer… j’ai eu trois opportunités… C’est difficile. Je veux seulement être avec ma famille. On a fait de notre mieux, mais on a perdu notre rêve… Nous avons déçu tous les Brésiliens. Nous serons toujours la génération qui n’a pas remporté la Coupe du Monde ». Une page se tourne, alors que Neymar a annoncé prendre sa retraite internationale dans la foulée.