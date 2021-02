Liga : l'Atlético tombe de haut contre Levante

Accroché en milieu de semaine par Levante lors d'un match reporté de Liga, l'Atlético de Madrid a retrouvé les Granotes ce samedi pour le compte de la 23e journée de Liga. Et les Colchoneros ont craqué en concédant leur deuxième défaite de la saison en championnat. C'est en première période que José Luis Morales (30e) a ouvert le score avant que le club madrilène se retrouve sans solution. Dans les derniers instants de la rencontre, Jorge de Frutos a inscrit un but décisif synonyme de victoire pour Levante (90e +5).

La suite après cette publicité

Malgré la première apparition de Moussa Dembélé sous le maillot des Matelassiers, c'est donc une défaite 2-0 qui fait tache. L'Atlético de Madrid compte six points d'avance sur son rival historique, le Real Madrid mais ne dispose plus de la moindre journée d'avance. Ce soir, les Merengues tenteront d'ailleurs de réduire encore plus l'écart face à la Real Valladolid. Levante grimpe à la huitième place.