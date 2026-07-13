Coupe du Monde 2026 : pourquoi l’Argentine a pu porter un brassard noir et pas la France

L’Argentine a été autorisée à porter un brassard noir lors de son quart de finale de Coupe du Monde 2026 face à la Suisse (3-1 après prolongation), en hommage à Antonio Rattín, ancien capitaine de l’Albiceleste décédé à 89 ans. Une décision qui a surpris certains observateurs, puisque la FIFA avait quelques jours auparavant refusé une demande similaire de la Fédération française pour rendre hommage à la mère de Didier Deschamps, décédée avant le match des Bleus contre la Norvège.

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La différence s’explique par le règlement de la FIFA. L’instance autorise exceptionnellement le port d’un brassard noir uniquement lorsqu’il concerne une figure liée au football, ce qui était le cas pour Rattin, légende de Boca Juniors et de la sélection argentine. Son expulsion polémique lors du Mondial 1966 face à l’Angleterre avait d’ailleurs contribué à l’instauration des cartons jaunes et rouges. À l’inverse, la demande française concernait un deuil familial, un motif qui n’entre pas dans les critères prévus par la FIFA.