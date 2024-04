Ligue 1 : Monaco nouveau dauphin du PSG après sa victoire à Brest !

En attendant la confrontation entre l’OM et Toulouse ainsi que le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, la course à la Ligue des Champions battait son plein, ce dimanche après-midi, avec une affiche alléchante entre le Stade Brestois et l’AS Monaco à Francis-Le Blé. Renversé par l’OL lors de la journée précédente, le club finistérien devait impérativement se remettre la tête à l’endroit pour consolider sa place de dauphin. Une tâche qui s’annonçait loin d’être évidente face à une formation monégasque en grande réussite à l’extérieur et qui n’avait plus connu la défaite en championnat depuis le 18 février.

La suite après cette publicité

Habitué à attaquer très fort d’entrée de jeu, Brest entamait cette partie en jouant la carte de la prudence. Face à un adversaire calculateur et coincé dans sa moitié de terrain, Monaco s’en remettait à Minamino pour dynamiter le jeu monégasque. À la baguette sur les offensives asémistes, le Japonais se cassait les dents sur un bloc brestois compact. Après un premier quart d’heure de flottement, Brest semblait enfin prendre les choses en main. Sur le premier réel temps fort breton, Satriano faisait parcourir un frisson dans les travées sur une frappe croisée qui frôlait le poteau de Majecki (19e). Sentant le match lui échapper, Monaco montrait progressivement du répondant dans l’intensité et ouvrait le score pratiquement contre le cours du jeu.

À lire

Brest - Monaco : les compositions officielles

Monaco réalise un sacré coup à Francis-Le Blé, Brest n’y arrive plus !

Sur une mauvaise relance brestoise, Zakaria héritait du cuir aux abords de la surface de Bizot. Profitant d’une défense bretonne totalement à l’arrêt, plus encline à réclamer une faute de Minamino sur Le Cardinal, le Suisse enchaînait du droit et trouvait la lucarne opposée du portier néerlandais d’une somptueuse frappe enroulée (0-1, 41e). Avec son 4e but cette saison en Ligue 1, l’Helvète enlevait une belle épine du pied à son équipe qui regagnait les vestiaires devant au tableau d’affichage et sous les huées du stade Francis-Le Blé. En ballotage favorable, Monaco démarrait très fort la deuxième période pour faire le break. Très en vue balle au pied au cours du premier acte, Minamino était récompensé à la 48e minute pour sa grosse débauche d’énergie.

La suite après cette publicité

Classement Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 55 29 17 16 7 6 55 38 3 Brest 53 30 15 15 8 7 44 29

À l’origine d’un bon mouvement initié sur l’aile gauche, Akliouche lançait Diatta dans la surface. Par la suite, le Sénégalais transmettait au Japonais qui n’avait plus qu’à ouvrir son pied pour crucifier Bizot (0-2). Sous l’eau, les hommes de Roy frôlaient la correctionnelle au moment où Balogun, recherché par Minamino, voyait sa tentative passer à quelques centimètres du cadre de Bizot (52e). Sonné par ce deuxième but, Brest ne montrait aucun signe de révolte tandis que son adversaire gardait le rythme. Apathique, la formation finistérienne était à nouveau proche du KO mais Bizot frustrait Balogun (75e). En dépit d’un léger sursaut d’orgueil dans les cinq dernières minutes, Brest s’inclinait face à une équipe monégasque réduite à neuf contre onze suite aux exclusions de Ben Seghir puis Singo (90e+1, 90e+5). Malgré cette fin de match chaotique, Monaco réalisait un joli coup en doublant son adversaire du jour au classement.