Betis : Nabil Fekir scelle son avenir

Arrivé en 2019 au Real Betis Balompié, Nabil Fekir était la recrue phare des Andalous. Trois ans plus tard, et alors que son nom est régulièrement cité au rayon des départs, l'ancien joueur de l'OL est toujours là.

La suite après cette publicité

Et il ne compte pas bouger comme il l'a confié à Diario de Sevilla. «Je me vois ici. Je suis ici en ce moment et je vais bien». Une bonne nouvelle pour le Betis à moins qu'un club pointe le bout de son nez pour le joueur de 27 ans d'ici la fin du mercato...