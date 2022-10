Ronaldo fantasme sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours maintenant, la rumeur d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone circule. En Argentine et en Espagne, on ne parle que de cela. Mais La Pulga, que le PSG souhaite faire prolonger, ne se décidera qu'en 2023. Son cas a d'ailleurs été évoqué lors d'un direct entre certains supporters de Cruzeiro et Ronaldo sur la plateforme Twitch. R9, qui est propriétaire de l'écurie brésilienne, s'est enflammé quand on lui a cité le nom de Messi. Ses propos sont relayés par Sport.

« Pouvez-vous l'imaginer ? Messi se lasse de l'Europe et dit : "je veux aller dans l'équipe de Ronaldo. Je veux jouer pour Cruzeiro". Pouvez-vous l'imaginer? Ce serait génial.» Rien n'est impossible mais Ronaldo aurait fort à faire pour convaincre Leo Messi, qui fait saliver le Barça ou encore la MLS.