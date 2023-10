Naples a fixé un ultimatum à Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Cinquième du classement de Serie A, à sept points du leader rossonero, le Napoli n’est plus l’équipe fringante et emballante de la saison dernière. Le champion d’Italie en titre vient même de perdre un nouveau match à domicile face à la Fiorentina (1-3). Un revers qui intervenait juste après celui concédé en Ligue des Champions contre le Real Madrid (2-3).

De quoi mettre Rudi Garcia sur la sellette. Découpé en petits morceaux par la presse italienne, l’entraîneur français sait que ses jours sont comptés dans la cité italienne s’il ne redresse pas la barre. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport nous apprend d’ailleurs que le président Aurelio De Laurentiis, très déçu par son coach, lui a fixé un ultimatum. Rudi Garcia a trois matches pour convaincre, sinon c’est la porte.

À lire

Le vestiaire du Napoli n’en peut plus de Rudi Garcia !

Mission sauvetage dans un contexte impossible

La mission s’annonce compliquée pour le Français puisque si le Napoli va rencontrer un mal classé (Vérone, 16e) au retour de la trêve internationale, il devra ensuite gérer le match de Ligue des Champions contre l’Union Berlin et surtout le choc de Serie A face à l’AC Milan ! Le programme s’annonce donc costaud pour l’ancien coach de l’OL. D’autant qu’il évolue dans un contexte très compliqué.

La suite après cette publicité

Hier, nous vous avons en effet révélé que le vestiaire napolitain n’en pouvait plus de Garcia. Plusieurs cadres se sont plaints des méthodes du technicien et visiblement leur direction anticipe le départ du Français. Igor Tudor, Graham Potter et Marcelo Gallardo sont en effet cités comme les premières options étudiées au cas où il faille dire au revoir à Rudi Garcia.