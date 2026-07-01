Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs
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@Maxppp
Harry Kane a fait un sacré bond en avant dans ce classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde 2026. Avec son doublé salvateur face à la RD Congo, l’Anglais rejoint Erling Haaland à la 3e place avec 5 buts, soit un de moins que les deux co-leaders : Leo Messi et Kylian Mbappé.
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Avec trois réalisations au compteur, Ismaïla Sarr avait l’occasion de remonter face à la Belgique. C’est ce qu’il a fait et de très belle manière avec un enchaînement contrôle poitrine-demi volée en pleine course. Il prend la 5e place à égalité avec Ousmane Dembélé et Vinicius Junior mais ne pourra pas aller plus loin après l’élimination ce soir du Sénégal.
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Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
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