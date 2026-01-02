OM : Roberto De Zerbi tacle le Trophée des Champions

L’OM reprend la compétition ce dimanche 4 janvier à l’occasion de la réception de Nantes en Ligue 1. 4 jours plus tard, il faudra se rendre au Koweït pour retrouver le PSG au Trophée des Champions. Il y a un titre à aller chercher mais aussi un long déplacement à subir à l’étranger, et ça ne plaît pas à Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien regrette de devoir disputer une compétition française ailleurs que sur le territoire national.

La suite après cette publicité

«Mon avis reste le même mais ça ne veut pas dire que c’est la vérité. Je pense qu’une compétition quand elle est nationale, elle doit se jouer dans le pays devant ses propres supporters. Maintenant, je vais aller là-bas pour jouer et on sera très bien reçu, je n’ai aucun doute. Ce n’est pas un problème par rapport au Koweït, on sait tous que c’est une question économique», expose le coach marseillais en conférence de presse.