Menu Rechercher
Commenter 125
Trophée des Champions

OM : Roberto De Zerbi tacle le Trophée des Champions

Par Maxime Barbaud
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
PSG Marseille

L’OM reprend la compétition ce dimanche 4 janvier à l’occasion de la réception de Nantes en Ligue 1. 4 jours plus tard, il faudra se rendre au Koweït pour retrouver le PSG au Trophée des Champions. Il y a un titre à aller chercher mais aussi un long déplacement à subir à l’étranger, et ça ne plaît pas à Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien regrette de devoir disputer une compétition française ailleurs que sur le territoire national.

La suite après cette publicité

«Mon avis reste le même mais ça ne veut pas dire que c’est la vérité. Je pense qu’une compétition quand elle est nationale, elle doit se jouer dans le pays devant ses propres supporters. Maintenant, je vais aller là-bas pour jouer et on sera très bien reçu, je n’ai aucun doute. Ce n’est pas un problème par rapport au Koweït, on sait tous que c’est une question économique», expose le coach marseillais en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier