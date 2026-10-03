Amical : l’AS Monaco bat Pise avec plusieurs blessés de retour
Comme de nombreux clubs de Ligue 1, l’AS Monaco avait programmé un match amical durant cette trêve internationale. Opposé à Pise, pensionnaire de Serie B, le club de la Principauté l’a emporté (2-0), ce samedi à La Turbie, grâce à des buts de Folarin Balogun (59e, s.p.) et de Mika Biereth (80e). Cette rencontre amicale a également permis au technicien monégasque, Filipe Luís, de faire jouer plusieurs blessés de longue date. Ainsi, Takumi Minamino - blessé à un genou en décembre 2025 - et Ansu Fati - touché à un mollet durant l’été - ont démarré titulaires.
🎯 Les buts de 𝐅𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐧 & 𝐌𝐢𝐤𝐚 𝐁𝐢𝐞𝐫𝐞𝐭𝐡 pour la victoire face au Pisa SC 💪 pic.twitter.com/OCyfwxZNhO— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 3, 2026
Forfait avec la Suisse pour une douleur aux adducteurs, Denis Zakaria a joué une partie de la rencontre également. Tout comme Anis Soubeir, victime d’une entorse d’une cheville mi-septembre, qui a disputé les 30 dernières minutes. Jordan Teze - touché aux ischios et absent des derniers matchs - est entré en jeu à la 57e minute, alors que Mohammed Salisu, qui avait fait son retour lors de la victoire contre Lens (2-1, le 18 septembre), a aussi joué. Leader de la Ligue 1 et invaincu depuis le début de la saison, l’ASM recevra Toulouse au retour de la pause internationale, le 10 octobre prochain.
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