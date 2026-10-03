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Amical : l’AS Monaco bat Pise avec plusieurs blessés de retour

Par Kevin Massampu
1 min.
Takumi Minamino avec l'AS Monaco @Maxppp

Comme de nombreux clubs de Ligue 1, l’AS Monaco avait programmé un match amical durant cette trêve internationale. Opposé à Pise, pensionnaire de Serie B, le club de la Principauté l’a emporté (2-0), ce samedi à La Turbie, grâce à des buts de Folarin Balogun (59e, s.p.) et de Mika Biereth (80e). Cette rencontre amicale a également permis au technicien monégasque, Filipe Luís, de faire jouer plusieurs blessés de longue date. Ainsi, Takumi Minamino - blessé à un genou en décembre 2025 - et Ansu Fati - touché à un mollet durant l’été - ont démarré titulaires.

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Forfait avec la Suisse pour une douleur aux adducteurs, Denis Zakaria a joué une partie de la rencontre également. Tout comme Anis Soubeir, victime d’une entorse d’une cheville mi-septembre, qui a disputé les 30 dernières minutes. Jordan Teze - touché aux ischios et absent des derniers matchs - est entré en jeu à la 57e minute, alors que Mohammed Salisu, qui avait fait son retour lors de la victoire contre Lens (2-1, le 18 septembre), a aussi joué. Leader de la Ligue 1 et invaincu depuis le début de la saison, l’ASM recevra Toulouse au retour de la pause internationale, le 10 octobre prochain.

Pub. le - MAJ le
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