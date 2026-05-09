Xabi Alonso regrette d’avoir dit oui au Real Madrid

Le Real Madrid traverse une période particulièrement tendue, marquée par une saison blanche jugée catastrophique. Éliminé en Ligue des Champions par le Bayern Munich et très en retard en championnat derrière le FC Barcelone, le club merengue accumule les turbulences en interne. Ces derniers jours, la situation se serait encore dégradée davantage avec une bagarre entre Tchouaméni et Valverde dans le vestiaire, une pétition de supporters visant Kylian Mbappé, renforçant l’impression d’un climat totalement instable autour de l’équipe…

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Dans ce contexte, selon les éléments rapportés notamment par le média espagnol El Larguero, Xabi Alonso, passé brièvement sur le banc madrilène en début de saison, aurait confié en privé qu’il considérait son arrivée comme une erreur. L’ancien entraîneur du Real se dirait en effet soulagé de ne pas avoir eu à gérer les récents épisodes de crise vécus par le club ces dernières 48 heures. Désormais remplacé par Arbeloa, dont la situation reste, elle aussi, fragile, le Real Madrid continue de s’enfoncer dans une saison sans titre et pleine d’incertitudes pour l’avenir.