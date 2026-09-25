OM : Pierre-Emile Hojbjerg déclenche un véritable scandale au Danemark

Le Danemark a mal démarré sa campagne de Ligue des Nations. Opposés à la Norvège d’Erling Haaland, les hommes de Brian Riemer avaient pourtant réussi à rattraper leurs deux buts de retard à l’heure de jeu. Mais à un quart d’heure du terme, Haaland a profité d’un sacré relâchement défensif danois pour s’offrir un doublé et la victoire aux siens (3-2). Un succès qui place la Norvège à la première place du classement du groupe 4 de la Ligue A, devant le Portugal et le Danemark. Chez les De Rød-Hvide (les Rouge et Blanc), c’était forcément la soupe à la grimace. Mais personne ne s’attendait à ce qu’il s’est passé en zone mixte. Il était un peu plus de minuit quand Pierre-Emile Hojbjerg (31 ans), auteur d’une prestation mitigée, s’est présenté face aux médias.

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Hojbjerg ne veut plus jouer avec Hjulmand

Des médias qui ne s’attendaient pas à voir le capitaine du Danemark (98 sélections, 11 buts) annoncer publiquement qu’il ne peut plus évoluer aux côtés d’un de ses partenaires du milieu, en l’occurrence Morten Hjulmand (27 ans), recruté cet été par l’Atlético de Madrid contre 40 M€. « Le problème, c’est qu’on a deux joueurs du même profil au milieu de terrain. Peut-être que l’entraîneur devrait en choisir un et laisser l’autre sur le banc. Au final, nous devons penser au bien de l’équipe et non à notre propre intérêt. Je ne suis pas trop fier (de faire cette déclaration, ndlr). Bien sûr, c’est à l’entraîneur de trouver la composition qui lui convient. Ce n’est pas à moi de décider qui joue. Mais comme je le dis… On voit bien que ça ne marche pas. C’est un peu gênant », a-t-il déclaré, avant de conclure sur l’erreur défensive qui a coûté le match à son équipe. « Si l’adversaire marque d’une belle tête à deux mètres de hauteur, c’est difficile à contrer. Mais là, on ne doit pas laisser le meilleur attaquant du monde (Haaland, ndlr) seul face à un ballon à ras de terre sur un corner. Ce n’est tout simplement pas acceptable. » Parti dans le bus de la sélection danoise, Hojbjerg va désormais préparer les prochains matches de Ligue des Nations face au Pays de Galles (27 septembre, 4 octobre) et au Portugal (1er octobre).

Encore faut-il qu’il joue. Brian Riemer suivra-t-il ses conseils ? Malgré ses 98 sélections et son statut de capitaine, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a déclenché un véritable scandale au Danemark. « J’ai dû ouvrir grand les yeux en voyant les déclarations du capitaine. Je salue bien sûr les joueurs qui s’adressent à la presse en baissant la garde. Mais je m’interroge beaucoup sur le choix du moment par Hojbjerg. Il met le doigt sur une plaie encore ouverte, à un moment où le sélectionneur national subit une pression énorme de la part de l’opinion publique. Et Hojbjerg est même le capitaine. Un capitaine qui vient de mettre son sélectionneur sous une pression énorme avant même la prochaine composition de l’équipe. Je pense qu’il est légitime que le statut de capitaine de Hojbjerg soit remis en question. Car le joueur qui porte le brassard devrait faire preuve d’une loyauté inconditionnelle. Il est compréhensible que le sélectionneur national veuille aligner le plus grand nombre possible de joueurs de haut niveau. Il est regrettable que trois des rares joueurs de niveau international évoluent quasiment au même poste. C’est le principal casse-tête de Riemer, qu’il n’a toujours pas résolu. Et maintenant, le capitaine ne fait qu’aggraver la situation », a écrit Lasse Vøge, chef des sports du média B.T.

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Les experts danois sont choqués

Le quotidien généraliste scandinave a également relayé quelques opinions de supporters : « cela souligne à quel point la situation est grave », « ce n’est pas seulement problématique. C’est carrément disqualifiant, pour Brian Riemer », « la déclaration la plus fracassante d’un footballeur depuis longtemps. On verra bien quels remous cela va provoquer », « ça part en vrille dans une équipe qui compte pourtant beaucoup de joueurs talentueux. Adieu Riemer ! » Dans d’autres médias, la sortie du Phocéen a aussi provoqué l’étonnement et la stupéfaction chez certains acteurs du football danois. « Cela aurait dû être réglé en interne. C’est une catastrophe. C’est une catastrophe pour l’équipe nationale danoise que notre capitaine (Hojbjerg) et notre meilleur joueur (Hjulmand), à mon avis, ne puissent pas jouer ensemble. Qu’est-ce que c’est que ça ? En parler dans la presse est d’une stupidité crasse pour un capitaine. Il faut absolument régler ce problème », a déclaré l’ancien coach de Mayence (février 2024-décembre 2025) et consultant pour la chaîne TV2, Bo Henriksen.

Enfin, l’ancien milieu international danois (66 sélections, 5 buts) passé par Everton et le Real Madrid, Thomas Gravesen, n’en croyait pas ses yeux, lui non plus. « C’est incroyablement troublant d’entendre autant de bruit du côté de l’équipe nationale. Le capitaine a pris la parole et a signé cette déclaration. Cela me confirme qu’il y a un grave problème entre les joueurs et Brian Riemer », a-t-il confié au micro de Viaplay. Hojbjerg sera-t-il sur la pelouse du Parken dimanche prochain ? Pourra-t-il fêter sa 100e cape lors de ce rassemblement ? Rien n’est moins sûr et aujourd’hui, tout un pays attend de connaître les futurs choix du sélectionneur Brian Riemer.