Mercato Lens : l’annonce de Jean-Louis Leca

Amadou Haïdara, Mathieu Gorgelin, Arthur Masuaku, et puis c’est tout. A priori, le RC Lens ne devrait plus bouger cet hiver sur le mercato, à moins d’une blessure de dernière minute. C’est ce qu’a déclaré le directeur sportif artésien, Jean-Louis Leca, dans un entretien accordé à RTL.

'Hormis le moindre pépin, on ne bougera plus’, indique l’ancien gardien de Bastia, qui estime ne «pas avoir de recette miracle» pour faire signer des joueurs de calibre européen. «J’essaye d’être plus honnête du monde, de bien expliquer là où on arrive, pourquoi on arrive aussi. Une fois que les choses sont claires, c’est beaucoup plus facile que les choses se réalisent.»